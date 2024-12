Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma molti si occupano della decisione della Corte costituzionale romena di annullare e far ripetere il primo turno delle elezioni presidenziali svoltesi due settimane fa per possibili interferenze russe nella campagna elettorale. Il Manifesto e l’Osservatore Romano aprono sull’avanzata dei gruppi armati ribelli in Siria che hanno raggiunto la città di Homs, Avvenire si occupa della sentenza della Corte costituzionale sulla legge di bilancio per il 2024 che dice che prima di ridurre i fondi per la sanità vanno tagliate le spese in altri settori, la Stampa e Domani titolano sull’aumento della partecipazione azionaria di Crédit Agricole in Banco Bpm, che arriva al 15%, il Giornale commenta i contenuti del rapporto Censis sull’immigrazione, e Libero, la Verità e il Tempo criticano la visita della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco. I giornali sportivi commentano i risultati delle due partite di Serie A di calcio giocate ieri, con le vittorie dell’Atalanta, che va in testa alla classifica, e dell’Inter.