In Germania ci sarà una seconda tornata di scioperi dei lavoratori di Volkswagen

La IG Metall, potente sindacato tedesco dei metalmeccanici, ha detto che i lavoratori dell’azienda automobilistica di Volkswagen andranno avanti con una seconda tornata di scioperi, dopo quelli di lunedì scorso. L’obiettivo è protestare contro il duro piano di risanamento prospettato dall’azienda, che prevederebbe chiusure di stabilimenti, decine di migliaia di licenziamenti e tagli di stipendi.

I nuovi scioperi inizieranno la mattina di lunedì 9 dicembre, in concomitanza con l’inizio di un nuovo giro di negoziazioni tra consiglio di fabbrica, sindacati e dirigenza: è previsto in nove stabilimenti in Germania e i lavoratori si assenteranno dal lavoro per 4 ore. È anche prevista una manifestazione a Wolfsburg, dove Volkswagen ha la sede centrale. Lo scorso lunedì hanno scioperato quasi 100mila lavoratori sui 300mila che l’azienda ha in Germania.

