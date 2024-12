Il premio Nobel per l’Economia Paul Krugman interromperà la sua collaborazione con il New York Times

Paul Krugman, l’economista statunitense che nel 2008 vinse il premio Nobel per l’Economia, interromperà dopo 25 anni la sua collaborazione col New York Times, uno dei più importanti e autorevoli quotidiani al mondo. L’annuncio è stato dato da Kathleen Kingsbury, la direttrice della sezione Opinioni del New York Times. Kingsbury ha detto che la decisione è stata presa dallo stesso Krugman, che scriverà il suo ultimo editoriale entro la fine dell’anno.

Krugman ha 71 anni, ed è uno degli editorialisti più stimati del New York Times: cominciò a scriverci nel gennaio del Duemila, focalizzandosi soprattutto sull’analisi della politica estera ed economica statunitensi, e nel 2008 fu premiato con il Nobel per l’Economia «per la sua analisi degli andamenti commerciali e della localizzazione dell’attività economica». La sua formazione è di stampo neokeynesiano, la scuola che di solito viene considerata la più ortodossa e di “sinistra” nelle scienze economiche, e che dà grande importanza alla domanda di beni e servizi nella determinazione della crescita economica.