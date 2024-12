Sui giornali di oggi l’apertura è dedicata a molte notizie diverse: alcuni seguono la crisi politica in Francia dopo le dimissioni del governo Barnier, con il discorso televisivo del presidente Macron che ha escluso di dimettersi e ha detto che nominerà presto un nuovo primo ministro, altri titolano sulla decisione del Tar della Liguria contraria all’affidamento diretto alla Rai del Festival di Sanremo, che dal 2026 dovrà essere assegnato con una gara pubblica. Qualche giornale si occupa poi dei dati economici dell’Italia, con le stime dell’Istat sulla crescita economica riviste al ribasso e il calo dello spread, altri aprono sulle divisioni nella maggioranza su decreto fiscale e legge di bilancio, il Manifesto segue la situazione nella Striscia di Gaza in guerra, Avvenire titola sul “decreto flussi” per i migranti, e Domani indaga sul contributo italiano alla ricostruzione in Ucraina.