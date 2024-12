Celebripost

Questa settimana ci sono state le prime dei film Nosferatu, il remake del film muto del 1922, e Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim, il primo adattamento cinematografico in versione anime della celebre saga. Vengono da lì le foto di Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult e Bill Skarsgård del cast di Nosferatu e di protagonisti storici del Signore degli Anelli come Ian McKellen, Cate Blachett, Dominic Monaghan e Billy Boyd. Poi le attrici Vanessa Williams, Elizabeth Hurley e Jaimie Alexander agli eventi per la promozione del nuovo musical basato sul film Il diavolo veste Prada, Kerry Washington che posa con la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood e David Cronenberg che riceve un premio da Diane Kruger. E ancora: Serena Williams, Jason Derulo, Rihanna e Brad Pitt con Charles Leclerc. Per finire con Elon Musk, con sulle spalle il figlio X Æ A-12, che arriva al Campidoglio statunitense per discutere con i legislatori del suo nuovo ruolo nel governo di Trump.