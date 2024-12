La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è il voto di sfiducia del parlamento francese che ha fatto cadere il governo guidato dal primo ministro Michel Barnier, e molti titoli si concentrano sulle decisioni che dovrà prendere il presidente Macron, a cui parte delle opposizioni chiede le dimissioni, per la formazione di un nuovo governo. Il Giornale apre invece sull’arresto di dodici persone in varie città italiane con l’accusa di fare parte di un gruppo neonazista che avrebbe avuto fra gli obiettivi di attentati anche la presidente del Consiglio Meloni, mentre Domani titola sull’approvazione definitiva del “decreto flussi” e sulle politiche del governo per la gestione delle persone migranti.