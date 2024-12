È morta la madre del rapper Eminem, Debbie Nelson, nota per le numerose controversie col figlio

È morta a 69 anni Debbie Nelson, madre di Eminem, uno dei rapper più famosi di sempre (il cui vero nome è Marshall Mathers). Nelson crebbe da sola il figlio in condizioni di povertà, ed era famosa per il rapporto molto complicato col figlio: Eminem l’aveva citata in termini critici in diverse canzoni, accusandola fra l’altro di avergli rubato dei soldi, averlo cacciato di casa e di far uso di alcol e droghe illegali. Nel 2005 Nelson denunciò il figlio per diffamazione, per un verso della canzone My Name Is, in cui il rapper dice «ho scoperto che mia madre si droga più di me»: Nelson vinse la causa, ma disse di non aver mai ottenuto il risarcimento milionario richiesto. Anche Nelson scrisse delle canzoni sul suo rapporto col figlio, che ora ha 52 anni. Negli ultimi anni il rapporto fra i due sembrava essere migliorato.

