Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulla situazione in Corea del Sud, dove ieri il presidente Yoon Suk-yeol ha dichiarato a sorpresa la legge marziale per ritirarla dopo poche ore per l’opposizione del parlamento e della popolazione, altri si occupano della condanna in primo grado all’ergastolo per Filippo Turetta per l’omicidio di Giulia Cecchettin, altri ancora seguono il confronto fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sul futuro del Movimento 5 Stelle. La Stampa e il Giornale aprono invece sulla crisi del settore automobilistico, il Messaggero titola sulla sentenza della Corte di Cassazione sulla valanga di Rigopiano che ha deciso un nuovo processo per alcuni degli imputati assolti, il Manifesto segue i combattimenti in Siria, e il Fatto commenta le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale sull’autonomia differenziata.