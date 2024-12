La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura ancora delle dimissioni dell’amministratore delegato del gruppo automobilistico Stellantis Carlos Tavares, delle conseguenze sulla quotazione in Borsa dell’azienda e delle reazioni politiche a questo annuncio. Qualche giornale titola sulla situazione politica in Francia, con le richieste di sfiducia delle opposizioni contro il governo Barnier per le modalità di approvazione della legge di bilancio, il Manifesto apre sugli scioperi alla Volkswagen in Germania, Avvenire segue la guerra fra Israele e Hamas a Gaza, e Libero critica gli scioperi della CGIL.