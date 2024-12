I servizi di Iliad stanno avendo problemi in molte zone d’Italia

Martedì mattina in varie zone d’Italia sono stati segnalati problemi alle reti mobili e fisse della compagnia telefonica Iliad: molti utenti non riescono ad accedere a Internet, e in alcuni casi non riescono neppure a effettuare chiamate. Sul sito Downdetector, che raccoglie segnalazioni relative a problemi tecnici e interruzioni rispetto a molti servizi, ne sono arrivate molte migliaia in poche ore. I disservizi sono iniziati intorno alle 8:30 di martedì. Iliad ha detto di essere al corrente della situazione e che sta lavorando per risolverla, senza però specificare la causa.