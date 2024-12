Sono tre le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi: i combattimenti ad Aleppo, in Siria, dopo l’avanzata dei gruppi islamisti che controllano la città, e i bombardamenti russi che hanno colpito anche obiettivi civili ad Aleppo, le dimissioni di Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo automobilistico Stellantis, e il malore durante la partita fra Fiorentina e Inter del calciatore Edoardo Bove, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Careggi di Firenze. Il Fatto si interroga sul futuro dei centri per migranti costruiti dal governo italiano in Albania, Libero apre sulle case sgomberate a Caivano, e Domani indaga sui rapporti fra l’associazione Pro Vita e Famiglia e Forza Nuova.