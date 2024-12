L’app di Intesa Sanpaolo non sta funzionando a molte persone

Lunedì mattina migliaia di persone che usano l’app della banca Intesa Sanpaolo e i servizi di Isybank, che appartiene allo stesso gruppo, hanno segnalato grossi problemi tecnici: molti non riescono ad accedere al proprio conto online, altri non riescono a svolgere alcune operazioni sul proprio conto, e non vedono i movimenti recenti. In alcuni casi non appaiono neanche gli accrediti più recenti di pensioni e stipendi. Sul sito Downdetector.it, che raccoglie segnalazioni relative a problemi tecnici e interruzioni rispetto a molti tipi di servizi diversi, ne sono arrivate oltre 7mila in poche ore. Il disservizio riguarda tutta Italia, e Intesa Sanpaolo per ora non ha detto qual è la causa né quanto tempo ci vorrà perché venga risolto il problema.