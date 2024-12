La fase finale della Coppa Davis di tennis si terrà in Italia per i prossimi tre anni

Lunedì pomeriggio la federazione tennistica italiana (FITP) e quella mondiale (ITF) hanno annunciato che la fase finale della Coppa Davis di tennis, la principale competizione maschile a squadre per nazionali, si giocherà in Italia dal 2025 al 2027. La fase finale viene detta anche Final Eight (o Final 8) perché si affrontano le otto nazionali finaliste; nel 2025 si terrà a Bologna, mentre per il 2026 e il 2027 ancora non si sa: Torino e Milano sono le due principali candidate.

Fino al 2018 le Nazionali giocavano le partite di Coppa Davis in casa e in trasferta nei rispettivi paese, mentre dal 2019 le finali si giocano tutte nello stesso posto. Negli ultimi tre anni si sono tenute a Malaga, in Spagna: l’Italia ha vinto le due edizioni più recenti. L’assegnazione della Final 8 di Coppa Davis, stabilita qualche settimana dopo la conferma che le ATP Finals si terranno in Italia fino al 2030, testimonia il periodo eccezionale per il tennis italiano, che quest’anno ha vinto diversi titoli (con Jannik Sinner, ma non solo) e sta diventando sempre più popolare.

La Coppa Davis per i tennisti ha perso un po’ di importanza rispetto al passato, quando era considerata quasi alla pari dei quattro tornei del Grande Slam, anche perché le sue partite non assegnano punti per il ranking. Già a Malaga però diversi tifosi italiani avevano seguito le finali con grande trasporto (in Coppa Davis il tifo e il chiasso degli spettatori sono più tollerati che in altri tornei di tennis): è quindi ipotizzabile che le Final 8 dell’anno prossimo saranno molto seguite se l’Italia si qualificherà.