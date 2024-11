In Ecuador è stato assassinato il settimo funzionario carcerario dall’inizio dell’anno

Venerdì a Latacunga, in Ecuador, due sicari hanno assassinato Olger Moreno, vice capo della sicurezza degli agenti penitenziari del carcere di Cotopaxi. Dall’inizio dell’anno è il settimo funzionario carcerario ucciso in Ecuador, a causa di un’intensificarsi della violenza dei diversi gruppi criminali che esercitano il loro potere nel paese e nelle prigioni. Moreno non aveva una scorta, così come altri tre dei funzionari uccisi negli scorsi mesi. Due uomini sono stati arrestati in relazione all’omicidio.

Pochi giorni fa nel carcere di Cotopaxi, che ospita 5.000 persone detenute, ne erano arrivate 1.200 dalla struttura di Tungurahua. Movimenti di detenuti come questi sono spesso associati a violenze. Soltanto due settimane fa, nel carcere di Guayaquil, 17 detenuti erano morti in un regolamento di conti tra gruppi criminali rivali. Il presidente ecuadoregno Daniel Noboa ha inviato l’esercito nelle carceri fin dallo scorso gennaio per provare a riprendere il controllo della situazione.