Nella notte tra giovedì e venerdì si è sviluppato un incendio in un bed and breakfast a Napoli, in cui è morta una donna. Il bed and breakfast si trovava al settimo piano di un palazzo di piazza Municipio, al civico 84, nel centro della città. Sul luogo sono al lavoro i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che non hanno rilevato danni al palazzo: al momento non sono state avanzate ipotesi sulle cause dell’incendio.