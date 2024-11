Putin non voleva spaventare Angela Merkel con il suo cane, dice

Giovedì il presidente russo Vladimir Putin si è scusato con l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel dicendo che non era sua intenzione spaventarla con il suo cane quando si sono incontrati nella sua residenza privata a Sochi, sul mar Nero, nel 2007. Putin è notoriamente un amante dei cani, e ne ha ricevuti in regalo diversi da parte dei leader di vari paesi, tra cui l’ex dittatore del Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhamedov; Merkel invece ne ha notoriamente paura.

Nell’autobiografia Libertà, pubblicata di recente da Rizzoli, Merkel ha accusato Putin di aver usato il suo cane come una «dimostrazione di potere» e per metterla a disagio. Il presidente russo ha sostenuto invece di non sapere che lei avesse paura dei cani, e di non aver avuto alcuna intenzione di spaventarla.

Durante una conferenza stampa ad Astana, in Kazakistan, Putin ha detto:

Angela, per favore, perdonami. Non volevo causarti alcun disagio. Volevo al contrario creare un’atmosfera rilassata per la nostra conversazione.

Putin aveva ricevuto il suo Labrador retriever Konni da Sergei Shoigu, ex ministro della Difesa russo, nonché tra i suoi più fedeli collaboratori. Nei video dell’incontro si vede il cane andare in giro per la stanza, annusando qua e là, mentre Merkel se ne sta seduta sulla sua poltrona visibilmente irrigidita, tra qualche sorriso di circostanza. Sempre nell’autobiografia Merkel scrive che dall’espressione di Putin «riusciva a capire che la situazione lo stava divertendo».

– Leggi anche: Angela Merkel dice di aver sbagliato a prendere Trump per uno «normale»