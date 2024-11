Le divisioni nella maggioranza di governo sul voto in commissione al Senato sulla riduzione del canone RAI, con Forza Italia che ha votato contro insieme alle opposizioni, e l’approvazione da parte del Parlamento europeo della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, con una maggioranza ridotta rispetto alle previsioni, sono le due notizie principali sui giornali di oggi. Avvenire apre invece sul primo giorno di tregua fra Israele e Hezbollah, il Sole 24 Ore si occupa ancora delle reazioni all’offerta di acquisto di Unicredit per Banco BPM, Libero e la Verità titolano sulle proteste nel quartiere Corvetto a Milano dopo la morte di un ragazzo durante un inseguimento con i carabinieri, e i giornali sportivi commentano il pareggio della Juventus in Champions League.