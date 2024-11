Sulle prime pagine di oggi l’apertura è dedicata a molte notizie diverse: l’accordo raggiunto per una tregua fra Israele e Hezbollah dopo una giornata di intensi bombardamenti su Beirut, l’emendamento al decreto fiscale che prevedeva l’aumento dei fondi destinati ai partiti con il due per mille fermato dalle obiezioni della presidenza della Repubblica, le proteste nel quartiere Corvetto a Milano dopo la morte di un ragazzo inseguito dai carabinieri, le divisioni nella maggioranza di governo sull’offerta di acquisto di Unicredit per Banco BPM, e la precettazione decisa dal ministro dei Trasporti Salvini per ridurre a quattro ore lo sciopero di venerdì prossimo. I giornali sportivi festeggiano le vittorie di Atalanta, Inter e Milan nelle partite della Champions League maschile di calcio di ieri sera.