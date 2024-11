Uno dei sospettati di terrorismo più ricercati dall’FBI è stato arrestato in Galles dopo più di vent’anni

Lunedì la polizia del Galles, nel Regno Unito, ha arrestato Daniel Andreas San Diego, uno dei latitanti più ricercati dall’FBI, che in passato lo aveva definito «un estremista per i diritti degli animali»: San Diego, 46 anni, è accusato di aver provocato due esplosioni fuori dalle sedi di un’azienda di biotecnologie e di un’azienda alimentare nella zona di San Francisco nel 2003, ed è stato il primo cittadino statunitense sospettato di atti di terrorismo nazionale a essere incluso nella lista dei terroristi più ricercati dall’FBI. Gli attacchi, che non provocarono feriti, furono rivendicati dal gruppo animalista Revolutionary Cells-Animal Liberation Brigade, e San Diego fu incriminato nel 2004: martedì, dopo essere stato arrestato, è comparso in tribunale a Londra, dove è cominciato l’iter per la sua estradizione negli Stati Uniti.