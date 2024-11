È stato infine trovato un accordo per continuare a fare il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza fino al 2031

È stato trovato un accordo affinché il Gran Premio d’Italia di Formula 1 continui a svolgersi all’autodromo di Monza, dopo lunghe e incerte trattative tra l’ACI – l’Automobile Club d’Italia, l’ente che gestisce e cura l’evento – e Formula One Group, organizzatore del Campionato del Mondo di Formula 1. L’accordo precedente prevedeva che sarebbe rimasto a Monza fino al 2025 e con quello nuovo la scadenza è stata fissata al 2031. Tranne rare eccezioni, dal momento della sua fondazione negli anni Venti il Gran Premio d’Italia si è sempre tenuto a Monza.

Solitamente il rinnovo viene concordato due anni prima della scadenza, ma a questo giro le negoziazioni sono state particolarmente critiche e sono andate per le lunghe. I temi più ostici hanno riguardato la sostenibilità economica dell’evento e la capacità infrastrutturale dell’autodromo e della città a continuare a ospitare il gran flusso di spettatori che ogni anno si reca a Monza per il Gran Premio, di solito intorno alle 300mila persone. Quest’anno l’autodromo ha fatto peraltro grossi lavori di ammodernamento della parte tecnica, come il tracciato e i box, ma anche delle aree dedicate al passaggio degli spettatori: sono costati 21 milioni di euro.

– Leggi anche: Quanto vale il Gran Premio di Formula 1 di Monza