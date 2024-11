Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per il Piemonte e la Toscana dopo le alluvioni di settembre e ottobre

Lunedì il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza di 12 mesi in diversi comuni del Piemonte e della Toscana per le alluvioni avvenute rispettivamente il 4 e 5 settembre settembre, e il 17 e 18 ottobre.

In Piemonte, lo stato di emergenza riguarda i comuni nella città metropolitana di Torino e in provincia di Vercelli. Complessivamente per i primi interventi sono stati stanziati 4 milioni e 800mila euro. In Toscana invece lo stato di emergenza coinvolge i comuni nella città metropolitana di Firenze e nelle province di Livorno, Pisa e Siena. In totale sono stanziati 9 milioni e 700mila euro. Le risorse, ha spiegato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, provengono dal Fondo per le emergenze nazionali.

