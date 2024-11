Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dell’offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit per comprare Banco BPM e delle reazioni contrarie da parte del governo, altri titolano sulla condanna all’ergastolo per Impagnatiello e sulla richiesta dell’accusa dell’ergastolo per Turetta nella giornata contro la violenza sulle donne, giorno in cui la presidente del Consiglio Meloni ha ripreso le accuse agli immigrati per i casi di violenza sessuale. Altri ancora seguono la trattativa per raggiungere una tregua fra Israele e Hezbollah, mentre qualche giornale apre sul futuro del Movimento 5 Stelle dopo il voto che ha abolito il limite dei due mandati e il ruolo di garante, voto che Beppe Grillo ha chiesto di ripetere per delle presunte irregolarità.