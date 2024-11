A Manila, la capitale delle Filippine, circa 2mila persone sono sfollate per via di un incendio in un complesso residenziale

Domenica a Manila, la capitale delle Filippine, si è sviluppato un grosso incendio in un complesso residenziale, per cui sono state evacuate circa 600 famiglie (più o meno 2mila persone) mentre i vigili del fuoco cercavano di spegnerlo. Non ci sono notizie di morti. L’incendio si è sviluppato a Tondo, il distretto più grande e popolato della capitale. Ci sono volute sei ore e decine di mezzi sia su ruote che aerei per poter dichiarare di aver messo l’incendio sotto controllo, e altre due per spegnerlo.