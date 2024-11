Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale contro il primo ministro israeliano Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Gallant, accusati di crimini di guerra e contro l’umanità nella Striscia di Gaza, e le nuove minacce del presidente russo Putin, che ha detto di voler colpire i paesi che hanno fornito all’Ucraina le armi utilizzate per attaccare obiettivi in territorio russo. Il Fatto apre invece sull’assemblea costituente del Movimento 5 Stelle e sul voto degli iscritti sul futuro del partito, mentre la Verità critica i numeri diffusi ieri sulla partecipazione allo sciopero di medici e infermieri.