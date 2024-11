Celebripost

Alcune delle foto della settimana vengono dai Governors Awards, una specie di “Oscar onorari” assegnati dall’Academy (l’associazione che assegna gli Oscar veri e propri), occasione in cui sono stati fotografati Jennifer Lawrence, Kevin Costner, Angelina Jolie e Daniel Craig. Durante la cerimonia è stato ricordato anche il musicista e produttore Quincy Jones, omaggiato con un premio postumo ritirato sul palco dai suoi figli. Mercoledì c’è stato il funerale di Liam Payne, l’ex cantante degli One Direction morto a metà ottobre a Buenos Aires. È avvenuto in forma privata nella cittadina inglese di Amersham, poco meno di 50 km a nord-ovest di Londra, e hanno partecipato, tra gli altri, ex membri della band come Harry Styles e Zayn Malik. Nella raccolta a seguire trovate anche Tilda Swinton, Selena Gomez, Saoirse Ronan, Demi Moore e Julianne Moore, tra quelle fotografate ai premi che ogni anno la rivista Elle assegna alle “donne più influenti del cinema americano”, e Cara Delevingne, Andie MacDowell, Helen Mirren e Elle Fanning a quelli assegnati da L’Oréal alle “donne distintesi per il loro impegno sociale”.