In Afghanistan dieci persone sono state uccise in un attacco armato a un tempio Sufi

Dieci persone sono state uccise in un attacco armato a un tempio sufi, nella regione di Nahrin, nel nord est dell’Afghanistan. L’attacco, di cui ha dato notizia il ministero dell’Interno afgano, è avvenuto durante un rituale settimanale del tempio, ma non si sa chi lo abbia compiuto: secondo quanto riferito da una fonte anonima all’agenzia di stampa AFP, le persone uccise si sarebbero riunite nel tempio la sera di giovedì per pregare, e sarebbero poi state trovate morte il giorno dopo da chi è arrivato per la preghiera del mattino. In Afghanistan gli attacchi contro i credenti sufi sono frequenti: il sufismo è la principale corrente mistica islamica, ed è generalmente malvista e perseguitata dai talebani, che controllano il paese dal 2021 e seguono la corrente sunnita dell’Islam.