Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano dell’accordo raggiunto fra i gruppi del Parlamento europeo per l’approvazione della prossima Commissione europea, compresi i due candidati vicepresidenti Fitto e Ribera su cui si era discusso molto, altri titolano sulla guerra fra Russia e Ucraina e sulla decisione degli Stati Uniti di fornire mine antiuomo all’Ucraina. Qualche giornale apre invece sull’approvazione definitiva del nuovo codice della strada, Avvenire si occupa dello sciopero di ieri di medici e infermieri e delle violenze nel carcere di Trapani, Libero segue il viaggio in Argentina della presidente del Consiglio Meloni e il suo incontro con il presidente Milei, e i giornali sportivi festeggiano la vittoria della nazionale femminile di tennis nella Billie Jean King Cup.