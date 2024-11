L’attore porno italiano Elanain Sharif è stato arrestato in Egitto, non è chiaro per quale motivo

All’aeroporto del Cairo, in Egitto, è stato arrestato l’attore porno italiano 44enne Elanain Sharif, che ha la doppia cittadinanza italiana ed egiziana: il motivo dell’arresto non è noto, ma secondo il suo avvocato sarebbe legato ad alcuni contenuti da lui pubblicati su Facebook, non è chiaro se legati alla sua professione o meno. In Egitto la diffusione di contenuti pornografici online è un reato.

L’arresto di Sharif è avvenuto lo scorso 9 novembre, ma il suo avvocato, Alessandro Russo, ne ha parlato oggi, giovedì 21 novembre. Sharif, che vive a Terni, era andato in Egitto con sua madre e sua moglie, come aveva fatto altre volte: Russo ha detto che era stato fermato al controllo passaporti, trattenuto per un po’ negli uffici della polizia locale e poi trasportato in manette nel carcere del Cairo, dove sarebbe stato detenuto in condizioni che Russo ha definito «inumane» e in cui avrebbe potuto vedere sua madre solo una volta, per pochi minuti. La madre di Sharif ha poi saputo che il figlio era stato portato al carcere di Alessandria d’Egitto: al momento non si sa nulla di lui e delle sue attuali condizioni detentive.