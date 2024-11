In Francia una tempesta di neve ha causato diffusi blackout e la cancellazione di diversi voli all’aeroporto Charles-de-Gaulle di Parigi

Giovedì il servizio nazionale meteorologico francese Météo-France ha dichiarato l’allerta arancione in 54 dipartimenti (simili alle nostre province) su 96 per via della tempesta chiamata Caetano. Sulle Alpi e nel nord del paese l’allerta riguarda neve e ghiaccio, nel resto della Francia il forte vento, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari. A causa delle nevicate, nell’ovest del paese più di 235mila utenze – quindi case, ma anche fabbriche, negozi e così via – sono rimaste senza elettricità, soprattutto nelle regioni di Normandia, Loira e Bretagna.

La neve ha causato disagi anche nell’aeroporto Charles-de-Gaulle di Parigi, il più importante della città, dove le autorità hanno chiesto alle compagnie aeree di cancellare il 10 per cento dei voli e quelli in arrivo hanno avuto ritardi medi di un’ora.