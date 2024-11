Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, centinaia di migliaia di persone sono senza elettricità a causa di una forte tempesta

Una tempesta ha interrotto la fornitura di corrente elettrica per 600mila utenze (quindi case, negozi, imprese e uffici) nello stato di Washington, nel nord-ovest degli Stati Uniti. La contea più colpita è quella dove si trova Seattle, la città più popolosa dello stato. I venti hanno abbattuto migliaia di alberi, uno dei quali ha causato la morte di una donna che si trovava in un accampamento di persone senza dimora vicino a Seattle. Molte scuole dello stato sono rimaste chiuse. Nelle prossime ore i venti dovrebbero diminuire, ma è previsto che nei prossimi giorni la tempesta causerà forti piogge in California, a sud della zona attualmente interessata dal maltempo.