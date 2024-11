Ci sono notizie diverse in apertura sui quotidiani di oggi: molti si occupano della guerra fra Russia e Ucraina, con il primo utilizzo in territorio russo dei missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti all’Ucraina e le nuove minacce del presidente russo Putin di utilizzo di armi nucleari, qualche giornale titola sui razzi che hanno colpito due basi della missione Unifil in Libano, probabilmente lanciati da Hezbollah, altri aprono sullo sciopero di medici e infermieri previsto per oggi. La Stampa, che ha anche una prima pagina speciale dedicata ai duecento anni del museo Egizio di Torino, e Libero riportano le parole della presidente del Consiglio Meloni su migranti e patriarcato, mentre la Verità critica il segretario della CGIL Landini.