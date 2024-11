Su tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Umbria, con la vittoria dei candidati del centrosinistra Michele de Pascale e Stefania Proietti in un’elezione contraddistinta dalla bassa partecipazione al voto, intorno al cinquanta per cento. Il Manifesto titola invece sulle polemiche per le parole sul patriarcato del ministro dell’Istruzione Valditara alla presentazione della fondazione dedicata a Giulia Cecchettin, mentre il Mattino si occupa dell’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Ercolano che ha provocato la morte di tre persone.