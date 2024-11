Nella notte tra domenica e lunedì un poliziotto è morto a causa di un incidente tra due volanti, avvenuto nel quartiere Monte Mario a Roma: si chiamava Amar Kudin, aveva 32 anni ed era in servizio al commissariato di Primavalle. Nello scontro le due volanti si sono ribaltate, e sono rimasti feriti anche altri due agenti e un passeggero. Non sono ancora note le cause dell’incidente.