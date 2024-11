La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è la decisione del presidente degli Stati Uniti Biden di autorizzare l’Ucraina a utilizzare i missili a lungo raggio per colpire obiettivi sul territorio della Russia, dopo i pesanti attacchi russi sull’Ucraina degli ultimi giorni. La Stampa apre sulle reazioni israeliane alle parole del Papa sulla guerra nella Striscia di Gaza, il Giornale e Libero si occupano della gestione delle operazioni per portare i migranti nei centri costruiti dall’Italia in Albania, la Verità titola sulla legge che dichiara reato universale la gestazione per altri che entra in vigore oggi, e i giornali sportivi, ma la foto della sua premiazione è presente su quasi tutte le prime pagine, celebrano la vittoria di Sinner nelle ATP Finals di tennis.