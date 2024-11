Il calciatore del Tottenham Rodrigo Bentancur è stato squalificato per 7 partite per aver detto una frase razzista a un compagno di squadra

Il calciatore uruguaiano Rodrigo Bentancur, centrocampista che in passato ha giocato nella Juventus e che ora gioca nel Tottenham, è stato squalificato per sette partite per aver detto una frase considerata razzista verso le persone asiatiche per riferirsi a un suo compagno di squadra. Parlando dell’attaccante sudcoreano Son Heung-min durante un’intervista in Uruguay, Bentancur aveva detto che tutte le persone coreane si assomigliano, riprendendo uno stereotipo offensivo sulle persone asiatiche.

La squalifica, che in pratica durerà fino al 26 dicembre, è stata decisa dalla Football Association, la lega calcistica inglese, e riguarda solo le partite del campionato e della coppa nazionale inglesi, e non quelle internazionali: potrà quindi giocare nella partita di Europa League contro la Roma prevista il 28 novembre. Dovrà inoltre pagare una multa di circa 100mila sterline (attorno ai 120mila euro). L’allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, ha detto che Bentancur ha riconosciuto il suo errore, e Son ha detto che il compagno di squadra si è scusato con lui.