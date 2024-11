Molti voli di British Airways stanno subendo ritardi a causa di un problema tecnico

Molti voli della compagnia di bandiera inglese British Airways in partenza stanno subendo ritardi sia nel Regno Unito che all’estero a causa di un «problema tecnico» riscontrato attorno alle 17 di lunedì, le 18 italiane. La compagnia aerea ha attribuito i ritardi a un malfunzionamento dei propri sistemi informatici, ma non ha fornito dettagli sul numero dei voli coinvolti, sulle dimensioni del problema e sui tempi in cui si stima verrà risolto.

Certi voli in partenza dall’aeroporto di Heathrow a Londra sono partiti con ritardi fino a due ore, e si ritiene che i disagi stiano riguardando decine di migliaia di passeggeri. In queste ore sono stati segnalati malfunzionamenti anche sul sito di British Airways e sulla sua app.