Dieci persone sono state uccise in un attacco missilistico russo su Odessa, in Ucraina

Lunedì un missile russo ha colpito Odessa, una città portuale nel sud dell’Ucraina, uccidendo 10 persone e ferendone più di 40, secondo quanto dichiarato dal governatore della regione Oleh Kiper. Il missile ha colpito un quartiere residenziale: tra i feriti tre sono in condizioni critiche e quattro sono bambini. Il giorno precedente, domenica, la Russia aveva compiuto un altro massiccio attacco aereo in Ucraina, il più grande dallo scorso agosto: c’erano state esplosioni in varie città, tra cui la capitale Kiev, a causa delle quali sono morte almeno 10 persone. Domenica sera un missile aveva poi colpito un edificio residenziale nella città di Sumy, nel nord del paese, uccidendo altre 11 persone e ferendone decine.

– Leggi anche: La Russia ha effettuato un massiccio attacco aereo in Ucraina