Weekly Beasts

Rhino Repro è un’organizzazione non profit sudafricana che utilizza tecniche di riproduzione assistita per garantire la sopravvivenza della popolazione di rinoceronti: vengono raccolti gli ovuli dalle femmine di rinoceronte e poi vengono utilizzati per la fecondazione in vitro per favorire la crescita della popolazione, compromessa dal bracconaggio. Nella nostra raccolta una di questi elefanti è fotografata mentre le vengono controllati i parametri vitali, durante una delle procedure di prelievo degli ovuli. Poi ci sono un’aquila reale liberata in cielo, un cavallo islandese, quel pinguino imperatore che si era perso ed era arrivato per sbaglio in Australia e uno scoiattolo su una tomba durante il Veterans Day, la festa nazionale statunitense per onorare i veterani dell’esercito. C’è anche una nuova foto di Moo Deng che sguazza in un secchio d’acqua e per finire, una foto che sta diventando una consuetudine: una taccola (anzi, se guardate bene sono due) su una cerva rossa a Richmond Park, a Londra.