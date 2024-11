I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni titolano sulle parole del presidente della Repubblica Mattarella, che in un incontro con gli studenti ha precisato i limiti del suo incarico riguardo all’approvazione delle leggi, altri aprono sulle manifestazioni di studenti di ieri in varie città e sugli scontri con la polizia che ci sono stati a Torino, altri ancora si occupano della telefonata fra il cancelliere tedesco Scholz e il presidente russo Putin per cercare una soluzione diplomatica alla guerra fra Russia e Ucraina. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono le discussioni sulla legge sull’autonomia differenziata dopo la decisione della Corte costituzionale sul testo, le nomine del neoeletto presidente degli Stati Uniti Trump, e le elezioni regionali in programma domani e lunedì in Emilia-Romagna e in Umbria.