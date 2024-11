Tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura alla decisione della Corte costituzionale sul ricorso presentato da quattro regioni sulla legge sull’autonomia differenziata: la Corte ha bocciato la richiesta di incostituzionalità sull’intera legge ma ha dichiarato illegittime sette disposizioni, affidando al parlamento la modifica di questi aspetti e rendendo per ora la legge inapplicabile. I giornali si dividono nell’interpretazione di questi due aspetti della decisione: molti la considerano una bocciatura, mentre i giornali di destra sottolineano più l’approvazione generale della richiesta di modifiche. La Stampa si occupa invece delle nomine del neoeletto presidente degli Stati Uniti Trump per il suo prossimo governo, Libero e la Verità aprono sull’abbandono del social network X (Twitter) da parte di personaggi noti e testate giornalistiche, il Dubbio segue la vicenda della gestione dei migranti in Albania da parte del governo italiano, e il Riformista e il Tempo titolano sulle trattative politiche in Europa per l’approvazione della nuova Commissione europea. I giornali sportivi celebrano le vittorie della nazionale maschile di calcio, che si qualifica per i quarti della Nations League, e del tennista Jannik Sinner, che va in semifinale alle ATP Finals di Torino.