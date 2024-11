Almeno dieci persone sono morte in un incendio in una casa di cura in Spagna

Almeno dieci persone sono morte in un incendio in una casa di cura a Villafranca de Ebro, un piccolo comune vicino a Saragozza, nel nord est della Spagna. Altre due sono state ricoverate in ospedale in condizioni critiche. L’incendio è divampato venerdì mattina all’alba per cause ancora non chiare, ed è stato spento. All’interno della struttura, specializzata nella cura di persone anziane e con problemi di demenza, vivevano 82 persone.