La scorsa domenica sono stati assegnati gli MTV Europe Music Awards, i premi che l’emittente televisiva MTV dà ai cantanti più popolari in Europa. La conduttrice della cerimonia è stata per la terza volta la cantante Rita Ora, che abbiamo inserito nella nostra raccolta di persone che valeva la pena fotografare insieme a due degli artisti che si sono esibiti, il rapper Busta Rhymes e il duo britannico Pet Shop Boys. Ma ci sono diversi altri cantanti nel Celebripost di questa settimana: Antonello Venditti, premiato con la Lupa Capitolina dal sindaco di Roma, Rufus Wainwright con Robbie Williams alla proiezione di Better Man, Simon Le Bon al Castello di Windsor e Jon Bon Jovi e Pitbull ospiti sul palco dei Latin Grammy Awards. Poi ancora diverse fotografie dalle prime in giro per il mondo di Il gladiatore II, Wicked e Queer, sportivi dentro e fuori dal campo e per finire una presenza ricorrente: re Carlo III, che giovedì ha compito 76 anni.