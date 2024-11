Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura al comunicato del presidente della Repubblica Mattarella in difesa della sovranità dell’Italia, in risposta alle critiche del miliardario Elon Musk alla magistratura italiana contenute in alcuni messaggi pubblicati sul social network X. Qualche giornale titola invece sul mancato accordo fra i gruppi del Parlamento europeo sul voto per l’approvazione dei membri e dei vicepresidenti della nuova Commissione europea, il Sole 24 Ore si occupa della vendita di una quota azionaria del 15% di Monte dei Paschi di Siena da parte del ministero dell’Economia, il Fatto apre sulla gestione dei progetti di ricostruzione in Ucraina, e i giornali sportivi presentano le partite di stasera della nazionale maschile di calcio contro il Belgio per la Nations League e del tennista Jannik Sinner per la qualificazione alle semifinali delle ATP Finals.