Le forti piogge hanno causato diversi danni nella Sicilia orientale

Tra martedì e mercoledì forti piogge hanno colpito diverse zone della Sicilia orientale, allagando le strade e causando grossi danni alle infrastrutture e disagi per gli abitanti. Ad Altarello, una frazione di Riposto, un comune in provincia di Catania, la pioggia ha provocato l’esondazione di un fiume: i giornali locali hanno scritto che l’acqua ha raggiunto il piano terra di un’abitazione in cui vivevano quattro persone, tra cui due disabili, che sono rimaste bloccate in casa.

Ci sono stati danni anche ad Acireale, dove è crollata una recinzione in via Giorgio La Pira, e in altri due comuni della provincia, Giarre e Linguaglossa. Le piogge hanno rallentato la circolazione statale: diverse persone sono rimaste bloccate nel fango sull’autostrada A18, che collega Catania e Messina. I vigili del fuoco hanno detto che dalle 8 di mercoledì mattina sono stati fatti decine di interventi per danni e allagamenti, soprattutto nei comuni di Giarre, Acireale e Linguaglossa.