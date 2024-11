La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle critiche espresse su X (Twitter) dal miliardario Elon Musk, proprietario di Tesla e X, ai magistrati italiani che non hanno convalidato il trattenimento nei centri in Albania delle persone migranti portate lì dall’Italia, e delle reazioni alle sue parole della politica italiana. Qualche giornale titola invece sull’audizione al Parlamento europeo del commissario scelto dal governo italiano Raffaele Fitto e sul voto dei diversi gruppi sulla prossima Commissione europea, mentre i giornali sportivi festeggiano la seconda vittoria di Jannik Sinner nel girone delle ATP Finals di tennis.