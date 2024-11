Il Repubblicano John Thune sarà il leader della maggioranza al Senato statunitense

Il senatore Repubblicano del South Dakota John Thune è stato eletto leader della maggioranza al Senato statunitense: inizierà l’incarico ufficialmente il prossimo 3 gennaio, quando si insedierà il Congresso rinnovato alle elezioni dello scorso 5 novembre. In occasione di ogni rinnovo del Congresso, i deputati del Partito Repubblicano e Democratico eleggono un proprio leader per ognuno dei due rami, la Camera e il Senato. Dato che alle elezioni del 5 novembre i Repubblicani hanno ottenuto la maggioranza al Senato, hanno eletto il leader di maggioranza.

Thune ha 63 anni, è entrato in carica nel 2005 e nel 2022 è stato rieletto per un quarto mandato. Pur essendo conservatore, non è considerato un estremista e non viene generalmente associato ai sostenitori più fedeli del presidente eletto Donald Trump: per esempio ha sempre sostenuto chiaramente che Trump abbia perso le elezioni del 2020. Thune ha comunque detto che seguirà il programma di Trump e si impegnerà per realizzare le promesse che sono state fatte durante la campagna elettorale.

Dal 2007 il leader dei Repubblicani al Senato era Mitch McConnell, senatore del Kentucky, che ha 82 anni e non si era ricandidato come leader della maggioranza ma aveva detto di voler restare in Senato fino alla scadenza del suo mandato, nel gennaio 2027.