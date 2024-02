Mitch McConnell, il più longevo leader dei Repubblicani al Senato statunitense, ha detto che lascerà il suo incarico a novembre

Mitch McConnell, il leader dei Repubblicani al Senato statunitense, ha detto che si dimetterà dal suo ruolo a novembre del 2024. McConnell ha 82 anni ed è il leader del Senato più longevo della storia del partito: fu eletto nel 1985 e ricopre l’incarico dal 2007. «Uno dei talenti più sottovalutati è sapere quando è il momento di passare al prossimo capitolo della vita. […] Quindi sono qui davanti a voi oggi per dire che questo sarà il mio ultimo mandato come leader repubblicano del Senato», ha detto in un discorso al Senato. McConnell ha aggiunto che rimarrà in Senato fino al 2027, anno in cui si sarebbe concluso il suo mandato da leader, ma in un’altra posizione.

Negli ultimi mesi molti avevano messo in dubbio le capacità di McConnell di continuare a ricoprire questo ruolo a causa della sua età: in diverse occasioni McConnell era stato colto da episodi di afasia durante apparizioni pubbliche, ossia momenti in cui si è interrotto a metà di una frase ed è rimasto immobile per vari secondi, fino a che qualche collega non l’ha accompagnato via. Da tempo inoltre le relazioni fra McConnell e la fazione del suo partito che sostiene l’ex presidente Donald Trump non erano buone: nel 2020 McConnell aveva riconosciuto come legittima la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali, che Trump aveva sostenuto fossero state truccate per farlo perdere.