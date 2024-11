In Pakistan un bus è caduto nel fiume Indo e sono morte almeno 14 persone

Martedì un bus che trasportava 27 passeggeri è caduto nel fiume Indo, il fiume più importante del Pakistan, vicino al confine del distretto di Diamer, nel nord del paese: 14 di loro sono morti e 12 sono ancora dispersi. Per ora è stato soccorso vivo un solo passeggero, che è ferito. Le autorità locali hanno detto che l’incidente è avvenuto perché il conducente stava andando troppo veloce e ha perso il controllo del bus. Il bus faceva parte di un corteo nuziale che stava andando verso il distretto di Chakwal, poco più a sud.

Gli incidenti stradali di questo tipo sono piuttosto comuni in Pakistan, dove le regole della strada non sono molto rispettate e le strade, specialmente nelle zone rurali, sono spesso in cattive condizioni. A ottobre un altro bus che portava degli invitati a un matrimonio aveva perso il controllo in modo simile ed era caduto in un burrone, nel sud-ovest del paese: erano morte 7 persone. Lo scorso agosto in due incidenti simili erano morte 34 persone e 20 ne erano morte a maggio in un incidente nella stessa regione di quello di martedì.