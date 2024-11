Le Monde e altri giornali francesi hanno denunciato X per aver diffuso i loro contenuti senza pagarne i diritti

Martedì un gruppo di importanti giornali francesi, tra cui Le Monde, Le Figaro e Le Parisien, ha fatto causa al social network X (ex Twitter) con l’accusa di aver diffuso i contenuti da loro prodotti senza pagarne i diritti. In particolare i giornali accusano X di aver violato i cosiddetti “diritti connessi”, relativi alla diffusione di contenuti coperti da diritto d’autore e previsti da una direttiva europea recepita dalla legge francese. Alla causa hanno partecipato anche Les Echos, Télérama, Courrier International, Le HuffPost, Malesherbes Publications e Le Nouvel Obs.

In passato i giornali avevano già contestato il presunto mancato pagamento dei diritti: lo scorso maggio, a seguito di un ricorso, un tribunale di Parigi aveva dato ragione a queste testate e dato a X due mesi di tempo per fornire i dati sui guadagni fatti con la diffusione dei loro contenuti. X non aveva risposto alla richiesta. L’amministratore delegato dell’azienda è il noto imprenditore statunitense Elon Musk, che negli ultimi mesi è diventato anche un importante sostenitore di Donald Trump.