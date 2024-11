Su quasi tutti i giornali di oggi la notizia in apertura è la decisione del tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei sette migranti portati venerdì nei centri per richiedenti asilo costruiti dal governo italiano in Albania: i sette sono stati quindi riportati in Italia, mentre il tribunale ha chiesto che sulla vicenda si pronunci la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Qualche giornale apre invece sull’incontro sulla legge di bilancio fra la presidente del Consiglio Meloni e i sindacati, al termine del quale CGIL e UIL hanno confermato lo sciopero generale, il Manifesto segue le polemiche politiche dopo gli scontri fra manifestanti e polizia di sabato scorso a Bologna, e l’Unità ricorda Licia Pinelli, morta ieri a 96 anni.